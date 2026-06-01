Hauteville-sur-Mer

Projection et rencontre Paul dans sa vie & Ma langue natale avec Rémi Mauger

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Projection et rencontre avec le réalisateur Rémi Mauger Paul dans sa vie & Ma langue natale au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Projection et rencontre Paul dans sa vie & Ma langue natale avec Rémi Mauger

L’événement Projection et rencontre Paul dans sa vie & Ma langue natale avec Rémi Mauger Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme