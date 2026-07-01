Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

dimanche 26 juillet 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.

Suivi d’une rencontre avec les intervenants et la réalisatrice Catherine Legault. .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer

L’événement Il était une fois, la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme