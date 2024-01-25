Projection : Flow Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris

Projection : Flow Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris mardi 27 janvier 2026.

Flow de Gints Zilbalodis

(1h25, 2024)

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

Séance introduite par les courts métrages Curious Friend et Nature Attack de Erik Sémashkin.

Le mardi 27 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Cinéma du campusParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr