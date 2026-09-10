Projection « Graver contre la guerre », Association Carrefour, Metz

Informations pratiques

Projection « Graver contre la guerre » 18 – 20 septembre Association Carrefour Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Rétrospective des 20 ans de la Bottega.

Association Carrefour 3 Rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est +33 (0)3 87750726 https://www.facebook.com/share/1D1FJPzYBw/ Carrefour est une association dont l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pour atteindre cet objectif, l’association gère un équipement social et éducatif polyvalent. Le projet associatif de Carrefour a été élaboré au fil du temps, depuis sa création en 1945-1946. Il prend ses racines dans une histoire locale, constamment renouvelée et dans différentes références morales, civiques, sociales qui ont en commun de se réclamer de l’humanisme. Il a été réécrit en 2008. Le projet d’établissement(s) est un travail collectif associant les administrateurs, les personnels, les résidentes et les acteurs du réseau accueil, hébergement et insertion. Entrée rue des Trinitaires via la place Jeanne d’Arc à cause des travaux.

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