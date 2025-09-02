Projection : Le mal n’existe pas Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris

Le mal n’existe pas de Ryusuke Hamaguchi

(1h46, 2023)

Takumi et sa fille Hana vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leurs aînés avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d’un « camping glamour » dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins une échappatoire tout confort vers la nature, va mettre en danger l’équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois…

Séance introduite par le court métrage étudiant Phalènes de Clara Esslinger et Théo Dixmérias.

Le mardi 17 février 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Cinéma du campusParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr