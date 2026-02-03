[Projection] Le roi des forêts ancestrales: l’Ours brun CAUTERETS Cauterets

[Projection] Le roi des forêts ancestrales: l’Ours brun

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 16:00:00

fin : 2026-03-06 17:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Ce documentaire est issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Dans cet épisode, vous pénétrerez au cœur des vieilles forêts de montagne, à la recherche de cet animal mythique qu’est l’ours. Vous suivrez la trace du plus emblématique représentant de la nature pyrénéenne. Au cours de cette quête, vous découvrirez l’infinie richesse des vieilles forêts de l’étage montagnard.

Réalisateur Alwa Deluze, société de production Bellota

Durée 43 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription .

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

This documentary is part of the Secret Pyrenees trilogy. In this episode, we take you deep into the old-growth forests of the Pyrenees, in search of the mythical bear. You’ll follow in the footsteps of the most emblematic representative of Pyrenean nature. In the course of this quest, you will discover the infinite richness of the old-growth forests of the mountains.

Director Alwa Deluze, Bellota production company

Running time: 43 minutes

