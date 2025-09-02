Projection : Les filles d’Olfa Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris

Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania

(1h47, 2023)

Olfa, une Tunisienne, est mère de quatre filles. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler le vide laissé, la réalisatrice Kaouther Ben Hania invite des actrices professionnelles dans ce qui devait être initialement un documentaire et fait découvrir au spectateur l’histoire de la vie d’Olfa et de ses filles.

Séance introduite par le court métrage étudiant La fréquence 95.6 de Baptiste Pigache.

Le mardi 17 mars 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Cinéma du campusParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr