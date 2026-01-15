Projection Les petits graviers de Saint-Pierre , de Laurent Giraudineau CEFCM Concarneau

Projection Les petits graviers de Saint-Pierre , de Laurent Giraudineau

2026-11-16 18:30:00

Les petits graviers de Saint-Pierre , de Laurent Giraudineau

Un écrivain breton part sur les traces de son ancêtre de l’autre côté de l’Atlantique. Il va y retrouver son fils, guide naturaliste à Saint-Pierre-et-Miquelon, et lui transmettre le fruit de son enquête en Bretagne. De Brest à Saint-Malo, il a retrouvé des photos, des documents d’archives, quelques textes et chansons d’époques ; les preuves que leur aïeul fait partie de ces enfants qu’on envoyait faire sécher la morue dans les pires conditions. Plusieurs dizaines de milliers de petits bretons ont été traités comme des esclaves durant un siècle. Des enfants sacrifiés, puis effacés de l’histoire officielle de la Grande pêche à Terre-Neuve. Au-delà d’un hommage familial, Alexis Gloaguen va les faire sortir de l’oubli.

Produit par Les productions CERCLE BLEU, en coproduction avec FTV et Internep. Un film de Laurent Giraudineau

Projections en partenariat avec le CEFCM (Centre européen de formation continue maritime) qui accueille ces RDV et le Festival Pêcheurs du monde de Lorient pour la programmation.

Durée 1h30 (projection + rencontre)

Gratuit sur réservation https://billetterie.musee-peche.fr/catalogue_activites .

CEFCM 1 rue des Pins Concarneau 29900 Finistère Bretagne

