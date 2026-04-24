Projection Les Portes de la nuit Esplanade Jean-Louis Frot Rochefort
Projection Les Portes de la nuit Esplanade Jean-Louis Frot Rochefort mardi 5 mai 2026.
Rochefort
Projection Les Portes de la nuit
Esplanade Jean-Louis Frot Apollo Ciné 8 Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 19:45:00
fin : 2026-05-05 23:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Ciné-rencontre autour du film Les Portes de la nuit de Marcel Carné. Partenariat Rochefort sur Toile Société de Géographie de Rochefort.
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Esplanade Jean-Louis Frot Apollo Ciné 8 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine rochefort.sur.toile@gmail.com
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English : Film screening: The Gates of the Night
Film screening and discussion of Marcel Carné’s *Les Portes de la nuit*. Organised in partnership with Rochefort sur Toile and the Rochefort Geographical Society.
L’événement Projection Les Portes de la nuit Rochefort a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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