Projection: Les Rencontres Animées Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz
Projection: Les Rencontres Animées Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz samedi 6 juin 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Projection: Les Rencontres Animées
Cinéma Le Select Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les Rencontres Animées sont un festival de cinéma d’animation qui aura lieu pour la
première fois cette année au cinéma Le Sélect. Des courts-métrages d’animation seront
diffusés lors de séances à destination des ado/adultes (+12 ans) et des familles.
Des temps d’échange sont prévus à l’issue des séances.
10h30 séance famille à partir de 9 ans,
11h séance famille à partir de 3 ans .
Cinéma Le Select Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 15 58 42 lesrencontresanimees@gmail.com
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English : Projection: Les Rencontres Animées
L’événement Projection: Les Rencontres Animées Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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