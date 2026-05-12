Projection: Les Rencontres Animées Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Projection: Les Rencontres Animées

Cinéma Le Select Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les Rencontres Animées sont un festival de cinéma d’animation qui aura lieu pour la

première fois cette année au cinéma Le Sélect. Des courts-métrages d’animation seront

diffusés lors de séances à destination des ado/adultes (+12 ans) et des familles.

Des temps d’échange sont prévus à l’issue des séances.

10h30 séance famille à partir de 9 ans,

11h séance famille à partir de 3 ans .

Cinéma Le Select Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 15 58 42 lesrencontresanimees@gmail.com

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English : Projection: Les Rencontres Animées

L’événement Projection: Les Rencontres Animées Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque