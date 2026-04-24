Spectacle de danse Temps Danciel Centre Culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de danse Temps Danciel

Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle de l’école de danse Temps danciel .

Centre Culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 57 16 85

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English :

L’événement Spectacle de danse Temps Danciel Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque