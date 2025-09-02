Projection : Little Girl Blue Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris

Projection : Little Girl Blue Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris mardi 10 mars 2026.

Little Girl Blue de Mona Achache

(1h35, 2023)

L’écrivaine et photographe Carole Achache s’est suicidée en 2016. Après sa mort, sa fille a retrouvé des milliers de photographies, lettres et enregistrements audio de sa mère. Pour mieux comprendre sa mort et qui elle était réellement, Mona Achache a demandé à l’actrice Marion Cotillard d’incarner sa mère dans un film de style docudrame qui plonge dans l’enfance de Carole, sa relation avec sa mère, et les abus subis par Carole aux mains d’hommes comme l’écrivain Jean Genet.

Séance introduite par le court métrage étudiant Hotel Effimero de Merlin Dorléac

Projection du film Little Girl Blue de Mona Achache.

Le mardi 10 mars 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-10T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-10T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-10T18:00:00+02:00_2026-03-10T20:00:00+02:00

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Cinéma du campusParis

https://www.sorbonne-nouvelle.fr/saison-culturelle-2024-2025-854115.kjsp billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr