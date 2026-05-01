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Projection photos en vallée de Castelloubon Salle des fêtes de Cheust Cheust

Projection photos en vallée de Castelloubon Salle des fêtes de Cheust Cheust samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Cheust

Adresse : CHEUST

Ville : 65100 Cheust

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cheust

Projection photos en vallée de Castelloubon

Salle des fêtes de Cheust CHEUST Cheust Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

L’association La vie en Castelloubon et le club photo de Séméac pour offrent une invitation au voyage au travers d’une projection photos sur notre vallée et nos montagnes.

Animée et commentée par Jean Claude Chayé du Club Photo de Séméac

Animation gratuite.

Renseignements à: lvc.castelloubon@gmail.com
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Salle des fêtes de Cheust CHEUST Cheust 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie   lvc.castelloubon@gmail.com

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English :

The association La vie en Castelloubon and the Séméac photo club offer an invitation to travel through a photo projection of our valley and mountains.

Presented and commented by Jean Claude Chayé from Club Photo de Séméac

Free entertainment.

Information: lvc.castelloubon@gmail.com

L’événement Projection photos en vallée de Castelloubon Cheust a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Lourdes|CDT65