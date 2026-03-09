Projection plein air Place de Droits de l’Homme Saint-Jeures

Projection plein air

Place de Droits de l’Homme Freycenet Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Documentaire Les jours de Tarap , de Hervé Tiberghien (2013). Tout public.

.

Place de Droits de l’Homme Freycenet Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 62 07 pleinlizieux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Documentary Les jours de Tarap , by Hervé Tiberghien (2013). All audiences.

L’événement Projection plein air Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon