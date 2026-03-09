Projection plein air Place de Droits de l’Homme Saint-Jeures
Projection plein air Place de Droits de l’Homme Saint-Jeures mardi 11 août 2026.
Projection plein air
Place de Droits de l’Homme Freycenet Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Documentaire Les jours de Tarap , de Hervé Tiberghien (2013). Tout public.
.
Place de Droits de l’Homme Freycenet Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 62 07 pleinlizieux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Documentary Les jours de Tarap , by Hervé Tiberghien (2013). All audiences.
L’événement Projection plein air Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon