Projection Queendom Festival Best Of Doc Ciné Breiz Rostrenen
Projection Queendom Festival Best Of Doc
Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-14 16:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Réalisé par Agniia Galdanova (98’, 2023, VOSTFR)
Le portrait de Gena, une artiste performeuse russe qui n’a pas froid au yeux.
Gena est une artiste queer originaire de l’est de la Russie. Entre scènes frappantes de ses performances radicales dans les rues de Moscou et conversations intimes avec ses grand-parents, on suit Géna dans une vie à fleur de peau où chaque pas est risqué.
Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
