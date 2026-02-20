Projection Queendom Festival Best Of Doc Ciné Breiz Rostrenen

Projection Queendom Festival Best Of Doc

Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Réalisé par Agniia Galdanova (98’, 2023, VOSTFR)

Le portrait de Gena, une artiste performeuse russe qui n’a pas froid au yeux.

Gena est une artiste queer originaire de l’est de la Russie. Entre scènes frappantes de ses performances radicales dans les rues de Moscou et conversations intimes avec ses grand-parents, on suit Géna dans une vie à fleur de peau où chaque pas est risqué.

