Projection-Rencontre avec Mandy LEROUGE Espace Nicolas Oresme Fleury-sur-Orne

Fleury-sur-Orne

Projection-Rencontre avec Mandy LEROUGE

Espace Nicolas Oresme 10 Rue Serge Rouzière Fleury-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

10 ans de liens culturels entre Fleury-sur-Orne et l’Argentine ! Mandy Lerouge chanteuse autodidacte qui a grandi dans les Hautes Alpes et est tombée amoureuse de l’Argentine, vient nous présenter son moyen métrage la Madrugada , concert exceptionnel filmé en pleine nature.

10 ans de liens culturels entre Fleury-sur-Orne et l’Argentine ! Mandy Lerouge chanteuse autodidacte qui a grandi dans les Hautes Alpes et est tombée amoureuse de l’Argentine, vient nous présenter son moyen métrage la Madrugada , concert exceptionnel filmé en pleine nature dans les paysages des Alpes, qui fait le lien entre la France et l’Argentine. Une grande Voix, l’album a été auréolé d’un succès public et critique.

Elle nous parlera aussi de Pablo Del Cerro, surnom du compositeur de Atahualpa Yupanki, poète chanteur et guitariste, légende nationale Argentine. Qui se cache derrière Pablo Del Cerro ?, un lien avec la Normandie ….venez découvrir.

Concert filmé et petit documentaire sur Pablo del Cerro. Durée environ 1h15. .

Espace Nicolas Oresme 10 Rue Serge Rouzière Fleury-sur-Orne 14123 Calvados Normandie +33 6 68 47 42 88 pgourlay-vallerie@laposte.net

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English : Projection-Rencontre avec Mandy LEROUGE

10 years of cultural links between Fleury-sur-Orne and Argentina! Mandy Lerouge, a self-taught singer who grew up in the Hautes Alpes and fell in love with Argentina, is coming to present her medium-length film La Madrugada , an exceptional concert filmed in the heart of nature.

L’événement Projection-Rencontre avec Mandy LEROUGE Fleury-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Caen la Mer