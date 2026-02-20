Projection & Rencontre Éduquons nos fils | Pop Women Festival La Maison Commune du Chemin Vert Reims

Projection & Rencontre Éduquons nos fils | Pop Women Festival

La Maison Commune du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims Marne

Début : 2026-03-06 14:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Tout public

Éduquons nos fils propose une projection suivie d’une rencontre avec Marie-Christine Gambart et Émilie Grall autour de la question de la violence masculine et de son apprentissage dès l’enfance. Le documentaire donne la parole à des hommes qui ont reconnu des comportements violents en eux et choisi de les déconstruire, tout en interrogeant les injonctions à la virilité et la responsabilité collective.

À travers témoignages, analyses d’expert·es et initiatives concrètes, ce film et la discussion qui suit invitent à réfléchir à de nouvelles façons d’élever les garçons pour construire une société plus juste, égalitaire et moins violente. Un moment pour écouter, dialoguer et imaginer des chemins vers le changement. .

La Maison Commune du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims 51100 Marne Grand Est

