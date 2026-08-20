Projection-rencontre : « Le jeûne : enquête sur un phénomène », Médiathèque Intercommunale – Mont-Sous-Vaudrey, Mont-sous-Vaudrey
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale - Mont-Sous-Vaudrey · Mont-sous-Vaudrey
Informations pratiques
Projection-rencontre : « Le jeûne : enquête sur un phénomène » Samedi 3 octobre, 19h30 Médiathèque Intercommunale – Mont-Sous-Vaudrey Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T19:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T19:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00
Projection du film documentaire « Le jeûne : enquête sur un phénomène » suivi d’un échange.
Médiathèque Intercommunale – Mont-Sous-Vaudrey 14 rue Jules Grevy 39380 Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384800144 https://mediatheques-valdamour.fr/
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