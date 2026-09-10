UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mont-sous-Vaudrey

Visite guidée de Mont-sous-Vaudrey, Mont-sous-Vaudrey, Mont-sous-Vaudrey

samedi 19 septembre 2026 · Mont-sous-Vaudrey

Visite guidée de Mont-sous-Vaudrey, Mont-sous-Vaudrey, Mont-sous-Vaudrey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mont-sous-Vaudrey
Adresse
3 rue Jean Bavilley
Ville
39380 Mont-sous-Vaudrey
Département
Jura

Visite guidée de Mont-sous-Vaudrey Samedi 19 septembre, 15h00 Mont-sous-Vaudrey Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Participez à une visite guidée de Mont-sous-Vaudrey et de la salle du patrimoine. Venez découvrir l’histoire du village et de ses personnages célèbres : Jules Grévy, Auguste Pointelin et Léon Guignard.

Mont-sous-Vaudrey 3 rue Jean Bavilley Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Participez à une visite guidée de Mont-sous-Vaudrey et de la salle du patrimoine. Venez découvrir l’histoire du village et de ses personnages célèbres : Jules Grévy, Auguste Pointelin et Léon…

© Communauté de communes du Val d’Amour

À voir aussi à Mont-sous-Vaudrey (Jura)