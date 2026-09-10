Visite guidée de Mont-sous-Vaudrey, Mont-sous-Vaudrey, Mont-sous-Vaudrey

Informations pratiques

Visite guidée de Mont-sous-Vaudrey Samedi 19 septembre, 15h00 Mont-sous-Vaudrey Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Participez à une visite guidée de Mont-sous-Vaudrey et de la salle du patrimoine. Venez découvrir l’histoire du village et de ses personnages célèbres : Jules Grévy, Auguste Pointelin et Léon Guignard.

Mont-sous-Vaudrey 3 rue Jean Bavilley Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Participez à une visite guidée de Mont-sous-Vaudrey et de la salle du patrimoine. Venez découvrir l’histoire du village et de ses personnages célèbres : Jules Grévy, Auguste Pointelin et Léon…

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