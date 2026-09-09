Projection : Sous les paillettes, la rage ! (Journées du matrimoine en Conflent), Village du Fillols, Fillols

Informations pratiques

Projection : Sous les paillettes, la rage ! (Journées du matrimoine en Conflent) Samedi 19 septembre, 19h30 Village du Fillols Pyrénées-Orientales

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

À 19h30, « Chez elles, une contre-cartographie sonore des femmes dans le Conflent »

« Chez elles » dresse le portrait choral de femmes du Conflent : agricultrices, travailleuses sociales, artistes, artisanes… Chacune, à son échelle, contribue à faire vivre le territoire, en prend soin et le repense. En se racontant, elles font émerger un autre récit du Conflent.

Documentaire audio d’Élodie Potente. Durée : 25 min. Écoute en présence de la réalisatrice.

À 21h, « Françoise d’Eaubonne : une épopée écoféministe »

Dans les années 1970, Françoise d’Eaubonne détonne dans le paysage intellectuel français. À 50 ans, elle a déjà remporté plusieurs prix littéraires et publié une quarantaine de romans et d’essais, mais poursuit avec force son engagement militant.

Première à définir l’écoféminisme, elle dénonce l’oppression conjointe des femmes et de la planète comme une conséquence du patriarcat. Elle participe aux actions du MLF, à la création du FHAR, Front homosexuel d’action révolutionnaire, et théorise la contre-violence, allant jusqu’à saboter le chantier de la centrale nucléaire de Fessenheim.

Film documentaire de Manon Aubel. France, 2022. Durée : 52 min. Couleur et noir et blanc. La projection sera suivie d’un échange animé par la chercheuse Margot Lauwers.

Entrée en participation libre et nécessaire.

Village du Fillols 66820 Fillols Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie

19h30 « Chez elles » – Une contre-cartographie sonore des femmes dans le Confent

© Stefania Arcieri – Annelise Gal