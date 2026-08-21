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Spectacle : On n’est pas que des muses !, Village du Fillols, Fillols

dimanche 20 septembre 2026 · Village du Fillols · Fillols

Spectacle : On n’est pas que des muses !, Village du Fillols, Fillols

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village du Fillols
Adresse
66820 Fillols
Ville
66820 Fillols
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Participation libre.

Spectacle : On n’est pas que des muses ! Dimanche 20 septembre, 19h00 Village du Fillols Pyrénées-Orientales

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

À 19h, assistez au concert acoustique de Sweetest Choice.
Sébastien Cirotteau (trompette) et Benjamin Glibert (guitare à 12 cordes) présentent leur nouveau répertoire, « Light Songs ». À la recherche de la lumière et de la joie, le duo propose une interprétation folk intimiste d’œuvres de compositrices du XIIe au XXe siècle.
Sur scène, un madrigal à quatre voix de Maddalena Casulana dialogue avec un hoquet de Meredith Monk, tandis qu’un chant de salutation de Kayanza (Burundi) fait écho à un air mystique d’Hildegarde de Bingen. Le dialogue subtil entre la trompette et la guitare à 12 cordes offre une interprétation sensible, mêlant sonorités anciennes et arrangements résolument contemporains.
Entrée en participation libre.

Village du Fillols 66820 Fillols Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie
19h Sweetest Choice

© Stefania Arcieri – Annelise Gal

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