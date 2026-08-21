Spectacle : On n’est pas que des muses !, Village du Fillols, Fillols

Informations pratiques

Spectacle : On n’est pas que des muses ! Dimanche 20 septembre, 19h00 Village du Fillols Pyrénées-Orientales

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

À 19h, assistez au concert acoustique de Sweetest Choice.

Sébastien Cirotteau (trompette) et Benjamin Glibert (guitare à 12 cordes) présentent leur nouveau répertoire, « Light Songs ». À la recherche de la lumière et de la joie, le duo propose une interprétation folk intimiste d’œuvres de compositrices du XIIe au XXe siècle.

Sur scène, un madrigal à quatre voix de Maddalena Casulana dialogue avec un hoquet de Meredith Monk, tandis qu’un chant de salutation de Kayanza (Burundi) fait écho à un air mystique d’Hildegarde de Bingen. Le dialogue subtil entre la trompette et la guitare à 12 cordes offre une interprétation sensible, mêlant sonorités anciennes et arrangements résolument contemporains.

Entrée en participation libre.

Village du Fillols 66820 Fillols Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie

19h Sweetest Choice

© Stefania Arcieri – Annelise Gal