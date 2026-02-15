Projection Souvent l’Hiver se Mutine et Bal Trad’

Salle des Fêtes Lizières Creuse

2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

18h 00 Projection du film documentaire Souvent l’hiver se mutine de Benoit PERRAUD en présence du réalisateur !

A travers un trésor d’archives rares, Souvent l’hiver se mutine nous immerge dans la vie paysanne du Poitou au XXè siècle ses gestes, ses luttes, ses rituels. Les voix de celles et ceux qui ont façonné cette terre s’élèvent en chants, dévoilant une mémoire vive celle d’une communauté dominée mais résistante, qui construisait un patrimoine culturel unique. Un monde disparu reprend vie sous nos yeux, dans une fresque sensible et politique .

20h 30 Bal de musiques traditionnelles avec Ma Petite !

Ce quartet poitevin (batterie, accordéon, chant et trompette) nous emmène dans un univers mêlant arrangements de chansons et mélodies traditionnelles .

Restauration et buvette sur place,

Réservation conseillée,

Tarifs entrée 10 euros, 16 ans gratuit. .

Salle des Fêtes Lizières 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 10 37 54 contact@creusetoujours.fr

L'événement Projection Souvent l'Hiver se Mutine et Bal Trad' Lizières a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse