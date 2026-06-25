Projection Tu ne voleras pas 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Hameau de l’Eglise La Salette-Fallavaux
Projection Tu ne voleras pas 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Hameau de l’Eglise La Salette-Fallavaux mardi 20 octobre 2026.
La Salette-Fallavaux
Projection Tu ne voleras pas 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation
Hameau de l’Eglise 31 Rue du Pêchier La Salette-Fallavaux Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Séance hors les murs. Projection du film Tu ne voleras pas de Krzysztof Kieślowski (1989) Pologne.
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Hameau de l’Eglise 31 Rue du Pêchier La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 64 39 90 cinemalasalette@gmail.com
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English :
Outdoor Screening. Screening of the film Thou Shalt Not Steal by Krzysztof Kie?lowski (1989), Poland.
L’événement Projection Tu ne voleras pas 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation La Salette-Fallavaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Matheysine Tourisme