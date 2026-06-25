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Projection Tu ne voleras pas 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Hameau de l’Eglise La Salette-Fallavaux

Projection Tu ne voleras pas 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Hameau de l’Eglise La Salette-Fallavaux mardi 20 octobre 2026.

Lieu
Hameau de l'Eglise
Adresse
31 Rue du Pêchier
Ville
38970 La Salette-Fallavaux
Département
Isère
Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

La Salette-Fallavaux

Projection Tu ne voleras pas 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation

Hameau de l’Eglise 31 Rue du Pêchier La Salette-Fallavaux Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

Séance hors les murs. Projection du film Tu ne voleras pas de Krzysztof Kieślowski (1989) Pologne.
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Hameau de l’Eglise 31 Rue du Pêchier La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 64 39 90  cinemalasalette@gmail.com

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English :

Outdoor Screening. Screening of the film Thou Shalt Not Steal by Krzysztof Kie?lowski (1989), Poland.

L’événement Projection Tu ne voleras pas 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation La Salette-Fallavaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Matheysine Tourisme