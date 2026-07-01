Projection « Une vie de Grand rhinolophe », Bibliothèque Nelson Mandela, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Projection « Une vie de Grand rhinolophe » Vendredi 3 juillet, 16h00 Bibliothèque Nelson Mandela Val-de-Marne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:00:00+02:00

Un documentaire sur la vie de deux chauves-souris, une mère et sa fille, au sein d’une colonie de Grands rhinolophes en Camargue.

Documentaire réalisé par Tanguy Stoecklé en 2013.

Bibliothèque Nelson Mandela 26/34, avenue Maximilien-Robespierre Vitry Vitry-sur-Seine 94400 Clos Langlois Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/rhinolophe »}]

Un documentaire sur la vie de deux chauves-souris, une mère et sa fille, au sein d’une colonie de Grands rhinolophes en Camargue. Projection

Noctilio Productions / Tanguy Stoecklé