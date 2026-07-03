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Leurs coeurs se balancer, Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine, Vitry-sur-Seine

mardi 25 mai 2027 · Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine · Vitry-sur-Seine

Leurs coeurs se balancer, Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Début
mardi 25 mai 2027
Fin
vendredi 28 mai 2027
Lieu
Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine
Adresse
1, place Jean-Vilar - 94400 Vitry-sur-Seine
Ville
94400 Vitry-sur-Seine
Département
Val-de-Marne
Tarif
Invitation sur réservation

Leurs coeurs se balancer 25 – 28 mai 2027 Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine Val-de-Marne

Invitation sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-25T10:00:00+02:00 – 2027-05-25T10:35:00+02:00
Fin : 2027-05-28T14:30:00+02:00 – 2027-05-28T15:05:00+02:00

Dans une forêt entre le jour et la nuit, une petite fille sans nom part à la recherche de son identité. Sur son chemin, elle recontre des personnages étonnants : Court-très-vite, qui court après le temps, et un lapin sans visage. Grâce à leur compagnie, elle découvre la tendresse, l’amitié et la beauté des choses simples
Portée par les voix et la musique, cette aventure poétique célèbre la douceur de vivre. Pas besoin d’être fort pour grandir : le doute, l’écoute, et la sensibilité sont des forces précieuses. Un spectacle sensoriel où les instruments et émotions vibrent ensemble.

Spectacle à partir de 3 ans. Durée : 35 mn.
Texte : Claudine Galea (commande d’écriture)
Mise en scène : Christophe Laluque
Jeu : Chantal Lavallée, Clémentine Lebocey, Rosa Pradinas
Oeuvres lumineuses : Franz Laimé
Costumes : Lou Bonnaudet
Regard chorégraphique : Olivier Renouf
Oreille musicale : Joseph Robinne

Texte représenté par L’Arche – agence théâtrale, disponible aux Éditions Espaces 34

Diffusion : (diffusion@amin-theatre.fr)

Production : Amin Théâtre
Coproductions : Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne – Scène
Conventionnée d’Intérêt National art, enfance, jeunesse, L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard, Théâtre Brétigny – Scène Conventionnée d’Intérêt National arts & humanités, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Théâtre du Fil de l’eau à Pantin.
Résidence d’écriture à Cannes portée par le théâtre municipal de La Licorne, scène conventionnée Art, enfance, jeunesse et la Ville de Cannes.
Aides à la résidence : La Minoterie, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse – Dijon, et Théâtre Dunois.
Avec la participation du Studio | ESCA.
La compagnie est soutenue par : DRAC Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication (compagnie conventionnée), Conseil Régional d’Île-de-France, Conseil Départemental de l’Essonne. Avec l’aide à la résidence laboratoire et l’aide à la diffusion de la Ville de Paris.

Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine 1, place Jean-Vilar – 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@amin-theatre.fr »}]
Amin Théâtre – Christophe Laluque Théâtre Amin Théâtre

Ernesto Timor

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