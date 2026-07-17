Découverte des réserves du MAC VAL, MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Découverte des réserves du MAC VAL 19 et 20 septembre MAC VAL Val-de-Marne

Inscription le jour même à l’accueil du musée, dans la limite des places disponibles, 1h avant l’horaire de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le MAC VAL propose d’ouvrir exceptionnellement les portes de ses réserves !

Habituellement invisibles et méconnues du public, les réserves des musées constituent leur partie mystérieuse et cachée. La collection du musée est régulièrement enrichie par des achats, des dons, des dépôts et compte actuellement près de 2500 œuvres, dont seule une petite partie est présentée dans les expositions des œuvres de la collection. La spécificité du MAC VAL est de stocker la totalité de sa collection dans le bâtiment même. C’est dans les murs des réserves que la dynamique du musée puise ses sources et que s’effectue l’essentiel des travaux appliqués à la collection : étude, recherche, inventaire, enregistrement, catalogage, consultation, prêt, restauration, entretien, emballage, prise de vues photographiques, préparation des expositions…

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Visite commentée des réserves

© MAC VAL