« Le Plancher », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

« Le Plancher » Samedi 19 septembre, 14h00 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Lecture musicale par Nicolas Dégremont, accompagnée de Zoé Saubat. Adaptée du roman de Perrine Le Querrec Le plancher, en écho à l’œuvre Le plancher de Jeannot présentée dans l’exposition « Le genre idéal ».

Pour la première fois, Nicolas Dégremont, aux côtés de la violoncelliste Zoé Saubat, dira les mots de Jeannot à côté du vrai plancher pour un dialogue rare entre texte, musique et le plancher lui-même.

« Le Plancher » raconte l’histoire vraie et pourtant incroyable d’une œuvre d’art miraculeusement retrouvée dans une ferme des Pyrénées : un plancher gravé au début des années 1970 par un jeune paysan béarnais, Jean Crampilh-Broucaret, dit Jeannot. Reclus et terré, Jeannot tente tout au long de sa courte vie de se construire et d’exister. À la mort de sa mère, en 1971, il sculpte à même le bois brut 208 mots, un cri de douleur et de révolte. Cette œuvre brute bouleverse le monde de l’art : collectionneurs, psychanalystes et écrivains dont l’autrice Perrine Le Querrec, qui en fait un récit en 2005.

« Écrire « Le Plancher », c’est côtoyer la folie au plus près, s’autoriser la débauche du mot brut, de la syntaxe, emprunter des chemins de réflexion et d’écriture inédits, braver les interdits. C’est aussi donner un corps et une voix à celui dont chacun s’est détourné. » Perrine Le Querrec

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Lecture musicale « Le plancher »

© Serge PÉRICHON