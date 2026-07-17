Visites guidées de la Briqueterie CDCN, La Briqueterie, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Visites guidées de la Briqueterie CDCN Samedi 19 septembre, 14h00, 16h30 La Briqueterie Val-de-Marne

35 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez le passé de l’ancienne briqueterie de Gournay, réhabilitée et transformée en lieu de création pour la danse contemporaine.

La Briqueterie CDCN vous ouvre grand ses portes, son jardin et ses studios de danse et vous invite à une visite à deux voix, en collaboration avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne (CAUE94).

Deux temps de visite sont proposés de 14h à 16h et de 16h30 à 18h, encadrés par Franca Malservisi, architecte au CAUE 94, et une médiatrice de la briqueterie. La première visite vous proposera d’échanger collectivement à partir de vidéo tissant un lien privilégié entre la danse et l’architecture, la seconde s’articulera autour de lectures poétiques pour découvrir les lieux autrement.

A l’issue de la deuxième visite, une représentation gratuite vous est proposée : Les Femmes, une composition chorale sur les héritages chantés d’une quinzaine de femme de la maison de quartier Petit Ivry, créé par Dalila Belaza, artiste associée à la briqueterie.

La Briqueterie 17 Rue Robert Degert, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Monmousseau – Vérollot Val-de-Marne Île-de-France 0146861761 https://www.labriqueterie.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.labriqueterie.org/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0146867070 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@labriqueterie.org »}] Créée en 1979, la Biennale de danse du Val-de-Marne a donné naissance en 2013 à la Briqueterie à Vitry-sur-Seine, un nouveau lieu au cœur de la cité. Le Centre de développement chorégraphique national fait une large place à l’international en lien avec les structures locales et territoriales. Les projets européens (Dancing Museum, Migrant Bodies…) structurent les programmations, dont celle de la Biennale. La Briqueterie est le représentant français du réseau de coopération Aerowaves qui soutient l’émergence chorégraphique européenne. La Briqueterie accueille chaque année une soixantaine de compagnies en résidence et organise de nombreuses actions de sensibilisation et de médiation. Le CDCN édite la revue « Repères, cahier de danse » et, en partenariat avec DU-DFSSU – Université Paris 8, travaille sur la thématique « Danse, éducation somatique et publics fragiles ». Métro 7 : Villejuif Léo Lagrange Métro 7 : Porte de Choisy + bus 183 – Arrêt La Briqueterie

Visite commentée

© Laurent Lecat