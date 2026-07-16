« Ici grand ouvert », exposition de SMITH, MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

« Ici grand ouvert », exposition de SMITH 1 septembre 2026 – 31 janvier 2027 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T11:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2027-01-31T11:00:00+01:00 – 2027-01-31T18:00:00+01:00

« Ici grand ouvert »

Exposition de SMITH du 23 mai 2026 au 31 janvier 2027

Artiste chercheur né en 1985, SMITH navigue entre photographie, image animée, installation, sculpture et performance. Son travail s’organise en cycles ouverts, souvent amorcés par la photographie. Il y défait toute chronologie, déplace les frontières du portrait et du paysage et ouvre un espace où s’entrelacent les règnes humain, animal, végétal, minéral et céleste. Son œuvre est traversé par une poétique de la métamorphose, qui déborde le seul registre du réel, parcourt les espaces de l’entre-deux, habite les seuils plutôt que les certitudes. Les formes glissent, les identités se déplacent, les corps se transforment, la perception change de régime. Depuis des états de conscience fluctuants, de la transe aux psychédéliques, SMITH tisse un réseau de correspondances entre pratiques corporelles et cognitives et dispositifs scientifiques et technologiques expérimentaux, à la recherche d’un point de contact où se recomposent ensemble spiritualité, sensibilité et technique.

Au MAC VAL, des œuvres de l’artiste ont été présentées dans les expositions collectives « Lignes de vies – une exposition de légendes » en 2019 et « Histoires vraies » en 2023.

La scénographie de l’exposition est pensée avec la complicité des architectes et designers Matthieu Prat (Diplomates) et Sami Rintala, assisté de Toni Lozano. La monographie « Ici grand ouvert » réunit des œuvres anciennes et nouvelles dans un grand geste qui dévoile la production de l’artiste à l’aune de ses présentes et futures interrogations.

https://www.macval.fr/Ici-grand-ouvert-exposition-de-SMITH

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ [{« link »: « https://www.macval.fr/Ici-grand-ouvert-exposition-de-SMITH »}]

« Ici grand ouvert »

SMITH, Autoportrait, 2021. Courtesy Galerie Christophe Gaillard / Modds. @traumsmith