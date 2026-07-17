Visite en famille de l’exposition « Le genre idéal », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Visite en famille de l’exposition « Le genre idéal » 19 et 20 septembre MAC VAL Val-de-Marne

Réservation conseillée jusqu’au vendredi précédent 12h : reservation@macval.fr ou au 01 43 91 64 23, puis sur place dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Pas à pas, les plus jeunes et ceux qui les accompagnent, s’approprient le musée, observent les couleurs, les formes et les motifs. Conduites pas nos conférenciers et conférencières, ces visites permettent de voir ensemble, de partager des mots, de verbaliser des émotions.

Adultes et enfants à partir de 4 ans

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@macval.fr »}] Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Visite commentée en famille de l’exposition « Le genre idéal »

©Thomas Louapre