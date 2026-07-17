Visite en famille de l’exposition « Le genre idéal », MAC VAL, Vitry-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · MAC VAL · Vitry-sur-Seine
Informations pratiques
Visite en famille de l’exposition « Le genre idéal » 19 et 20 septembre MAC VAL Val-de-Marne
Réservation conseillée jusqu’au vendredi précédent 12h : reservation@macval.fr ou au 01 43 91 64 23, puis sur place dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Pas à pas, les plus jeunes et ceux qui les accompagnent, s’approprient le musée, observent les couleurs, les formes et les motifs. Conduites pas nos conférenciers et conférencières, ces visites permettent de voir ensemble, de partager des mots, de verbaliser des émotions.
Adultes et enfants à partir de 4 ans
MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@macval.fr »}] Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.
Visite commentée en famille de l’exposition « Le genre idéal »
©Thomas Louapre
À voir aussi à Vitry Sur Seine (Val-de-Marne)
- « Ici grand ouvert », exposition de SMITH, MAC VAL, Vitry-sur-Seine 1 septembre 2026
- Visites guidées de la Briqueterie CDCN, La Briqueterie, Vitry-sur-Seine 19 septembre 2026
- Découverte des réserves du MAC VAL, MAC VAL, Vitry-sur-Seine 19 septembre 2026
- « Le Plancher », MAC VAL, Vitry-sur-Seine 19 septembre 2026
- Les grandes mues de l’exposition « Ici grand ouvert » de SMITH, MAC VAL, Vitry-sur-Seine 19 septembre 2026