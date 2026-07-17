Les grandes mues de l’exposition « Ici grand ouvert » de SMITH, MAC VAL, Vitry-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · MAC VAL · Vitry-sur-Seine
Informations pratiques
Les grandes mues de l’exposition « Ici grand ouvert » de SMITH Samedi 19 septembre, 15h00 MAC VAL Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Une programmation régulière de visites, rencontres, performances, projections, gestes, actions, rythme l’exposition « Ici grand ouvert ».
Sous le titre de « Désidération(s) », ce programme se déplie en petites et grandes mues, véritables rituels de transformations collectives.
Avec :
Melissa Laveaux, autrice-compositrice-interprète (concert)
Laure Murat, essayiste
Matthieu Potte-Bonneville, Directeur du département Culture et création du Centre Pompidou
Jean-Philippe Uzan, Cosmologiste, Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique
Radio Levania
MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.
Performance « Les grandes mues de l’exposition « Ici grand ouvert » de SMITH » #1
© Tony Trichanh
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