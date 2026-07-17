Informations pratiques

Les grandes mues de l’exposition « Ici grand ouvert » de SMITH Samedi 19 septembre, 15h00 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Une programmation régulière de visites, rencontres, performances, projections, gestes, actions, rythme l’exposition « Ici grand ouvert ».

Sous le titre de « Désidération(s) », ce programme se déplie en petites et grandes mues, véritables rituels de transformations collectives.

Avec :

Melissa Laveaux, autrice-compositrice-interprète (concert)

Laure Murat, essayiste

Matthieu Potte-Bonneville, Directeur du département Culture et création du Centre Pompidou

Jean-Philippe Uzan, Cosmologiste, Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique

Radio Levania

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Performance « Les grandes mues de l’exposition « Ici grand ouvert » de SMITH » #1

© Tony Trichanh