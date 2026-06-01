Projections du Parlement – Au fil de l’eau Place du Parlement de Bretagne Rennes Dimanche 9 août, 23h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Rennes Métropole, en partenariat avec Destination Rennes, proposent, comme chaque année, un spectacle monumental projeté sur la façade du Parlement de Bretagne durant l’été. La 17ème édition de cet é…

Rennes Métropole, en partenariat avec Destination Rennes, proposent, comme chaque année, un spectacle monumental projeté sur la façade du Parlement de Bretagne durant l’été.

**La 17ème édition de cet événement se déroulera pendant 5 semaines, du 18 juillet au 22 août 2026 inclus.**

À partir de la Vilaine, le projet déploie la thématique de l’eau au sens large : force, mémoire, lien et ressource fragile. La façade du Parlement devient ainsi un support vivant, capable de traduire les différents états et usages de l’eau, tout en offrant une expérience sensible et spectaculaire.

Le parti pris artistique consiste à mêler travail graphique sur l’architecture et effets immersifs, pour créer un dialogue entre le monument, le fleuve et le spectateur, et faire naître une expérience collective où l’eau devient matière vivante, vecteur d’émotion et d’émerveillement.

« Au fil de l’eau » est un spectacle visuel original et gratuit qui propose au public une parenthèse récréative.

Durée : 17 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-09T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-09T23:17:00.000+02:00

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https://ete.rennes.fr/agenda/le-parlement-sillumine/

Place du Parlement de Bretagne Place du Parlement de Bretagne, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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