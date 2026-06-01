Projet Carotte Route de la Batailleuse Rochejean
Projet Carotte Route de la Batailleuse Rochejean dimanche 21 juin 2026.
Rochejean
Projet Carotte
Route de la Batailleuse Ferme La Batailleuse Rochejean Doubs
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Spectacle de cirque et de théâtre par la compagnie L’Arrière Cour
La carotte devient l’objet d’une investigation complète élan, désir, leurre, aliment…
A partir de 8 ans
Accueil de la ferme ouvert après le spectacle .
Route de la Batailleuse Ferme La Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 animation@claj-batailleuse.fr
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English : Projet Carotte
L’événement Projet Carotte Rochejean a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS