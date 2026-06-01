Projet Carotte Route de la Batailleuse Rochejean dimanche 21 juin 2026.

Rochejean

Projet Carotte

Route de la Batailleuse Ferme La Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Spectacle de cirque et de théâtre par la compagnie L’Arrière Cour

La carotte devient l’objet d’une investigation complète élan, désir, leurre, aliment…

A partir de 8 ans

Accueil de la ferme ouvert après le spectacle .

Route de la Batailleuse Ferme La Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 animation@claj-batailleuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projet Carotte

L’événement Projet Carotte Rochejean a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS