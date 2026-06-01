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Projet Carotte Route de la Batailleuse Rochejean

Projet Carotte Route de la Batailleuse Rochejean dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Route de la Batailleuse

Adresse : Ferme La Batailleuse

Ville : 25370 Rochejean

Département : Doubs

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Autres Tarifs

Rochejean

Projet Carotte

Route de la Batailleuse Ferme La Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Spectacle de cirque et de théâtre par la compagnie L’Arrière Cour
La carotte devient l’objet d’une investigation complète élan, désir, leurre, aliment…
A partir de 8 ans
Accueil de la ferme ouvert après le spectacle   .

Route de la Batailleuse Ferme La Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84  animation@claj-batailleuse.fr

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English : Projet Carotte

L’événement Projet Carotte Rochejean a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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