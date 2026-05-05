Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Projet participatif PACMob 13 – 27 mai, les mercredis KAL – Konk Ar Lab Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne

On continue à avancer sur les différents travaux de la Karavan et du Konteneur konk ar lab projet participatif

KAL