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Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau mercredi 13 mai 2026.

Lieu : KAL - Konk Ar Lab

Adresse : 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Projet participatif PACMob 13 – 27 mai, les mercredis KAL – Konk Ar Lab Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne
On continue à avancer sur les différents travaux de la Karavan et du Konteneur konk ar lab projet participatif

KAL

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