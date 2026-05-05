Projet Santé et Vélo (Centre Hospitalier de Royan), Centre Hospitalier Royan Atlantique, Vaux-sur-Mer
Projet Santé et Vélo (Centre Hospitalier de Royan), Centre Hospitalier Royan Atlantique, Vaux-sur-Mer mardi 26 mai 2026.
Projet Santé et Vélo (Centre Hospitalier de Royan) Mardi 26 mai, 13h00 Centre Hospitalier Royan Atlantique Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T13:00:00+02:00 – 2026-05-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-26T13:00:00+02:00 – 2026-05-26T16:30:00+02:00
Le vélo, c’est bon pour le moral et pour le cœur.
Date : Mardi 26 mai (13h à 16h30)
Lieu : Parking Malakoff, Royan
Au programme : Stand mobilité douce, animations et diagnostic sécurité express de votre vélo. Le stand est destinée principalement au personnel du centre hospitalier mais des passants occasionnels peuvent être accepté au stand.
Centre Hospitalier Royan Atlantique 17640 Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Le vélo, c’est bon pour le moral et pour le cœur.
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