Prolongations Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Issue d’une rencontre artistique et amicale, l’exposition Prolongations réunit M’barka Amor, Ouassila Arras et Dalila Dalléas Bouzar autour d’un terrain de jeu commun. Conçu par les artistes, le parcours d’exposition s’est élaboré avec la complicité de la commissaire et critique d’art Horya Makhlouf, invitée par l’ICI à accompagner le développement et la mise en résonance de leurs propositions. Ensemble, elles y croisent récits intimes et imaginaires collectifs. Sculptures, installations, peintures, broderies et dessins composent un parcours où se mêlent rêves de gloire, corps éprouvés et désillusions, entre vestiaires et tribunes, lumière et zones d’ombre.

Investissant l’espace d’exposition comme un terrain de compétition et de résistance, les artistes interrogent les promesses et les impasses du sport, révélant en creux les déterminismes sociaux, économiques et symboliques qui façonnent les trajectoires. Derrière le jeu, ce sont des stratégies de contournement et de réinvention du réel qui se dessinent.

Du 21 mars au 26 juillet 2026, l’ICI – Institut des Cultures d’Islam – vous invite à découvrir Prolongations, une exposition des artistes M’barka Amor, Ouassila Arras et Dalila Dalléas Bouzar.

Du vendredi 20 mars 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

gratuit

Vernissage

Vendredi 20 mars, de 18h à 23h

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Exposition en entrée libre

Du mercredi au dimanche

De 12h à 19h

Fermé le lundi, mardi et les jours fériés

POUR LES GROUPES

Gratuit, à partir de 8 personnes

Tout public.

Date(s) :

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



