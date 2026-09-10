Promenade à la découverte du patrimoine dompierrois, salle des fêtes de Dompierre-sur-Authie, Dompierre-sur-Authie

Informations pratiques

Promenade à la découverte du patrimoine dompierrois Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 salle des fêtes de Dompierre-sur-Authie Somme

Parking de la salle des fêtes / Renseignements : Pascal LOBODA au 06 41 58 83 82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Habiter l’histoire

Les pierres ont une histoire. Ceux qui les habitent aujourd’hui lui donnent une voix.

Au fil du parcours, vous découvrirez les châteaux de Dompierre et de La Tour, l’ancienne gare ainsi que l’église. Exceptionnellement, les propriétaires des châteaux et de l’ancienne gare vous ouvriront leurs portes pour partager l’histoire de ces lieux, mais aussi la manière dont ils continuent de les faire vivre au quotidien, de les préserver et d’imaginer leur avenir.

salle des fêtes de Dompierre-sur-Authie 5, rue de la Mairie Dompierre-sur-Authie Dompierre-sur-Authie 80150 Somme Hauts-de-France

Habiter l’histoire

©B.Duvauchelle