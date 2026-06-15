Promenade à la recherche des oiseaux dans les prés salés de Genêts Place des Halles Genêts
Promenade à la recherche des oiseaux dans les prés salés de Genêts Place des Halles Genêts mercredi 8 juillet 2026.
Genêts
Promenade à la recherche des oiseaux dans les prés salés de Genêts
Place des Halles Mairie de Genêts Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Balade ornithologique à la recherche des oiseaux des prés salés et de la roselière de Genêts. RDV 9h à la mairie de Genêts. Gratuit pour les adhérents du GONm. .
Place des Halles Mairie de Genêts Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 64 61 38 33 mom@gonm.org
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English : Promenade à la recherche des oiseaux dans les prés salés de Genêts
L’événement Promenade à la recherche des oiseaux dans les prés salés de Genêts Genêts a été mis à jour le 2026-06-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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