Promenade à pas contés, Domaine de Grosbois, Boissy-Saint-Léger

Informations pratiques

Promenade à pas contés Samedi 19 septembre, 14h00 Domaine de Grosbois Val-de-Marne

Places limitées : 20-25 personnes (inscription gratuite sur place au stand balades)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Balade au coin des bois, animée par le conteur-musicien Dominique Motte.

Laissez-vous guider sur les sentiers du Domaine de Grosbois au fil d’une promenade d’1h30 ponctuée d’histoires, de légendes et de récits inspirés de la nature. A chaque escale, la forêt dévoile certains de ses secrets, les arbres remarquables témoignent des siècles passés, les feuilles bruissent dans le vent et la nature se raconte. Petits et grands sont invités à ralentir la cadence, à prendre le temps et à ouvrir grand leurs oreilles et leur imagination. Accompagnée à la guitare, la voix du conteur entre en résonnance avec la nature environnante. De clairières en futaies, les contes du monde entier prennent vie, mêlant mystère, poésie et humour au cœur d’un cadre exceptionnel.

Public familial et multigénérationnel (5 à 105 ans)

Marche facile (prévoir chaussures adaptées et vêtements couvrants)

Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 77 15 24 http://www.domainedegrosbois.com https://fr-fr.facebook.com/pages/Domaine-de-Grosbois/160883777270150 [{« type »: « link », « value »: « https://www.domainedegrosbois.com/actualites/231-le-domaine-de-grosbois-celebre-sa-foret-pour-les-journees-du-patrimoine »}] Considéré comme le paradis du trot, le Domaine de Grosbois est situé à une quinzaine de kilomètres à peine de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Ce site de 412 hectares dispose à cet effet d’infrastructures d’exception dédiées à l’entraînement journalier des chevaux trotteurs et peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting d’hiver. Outre son activité hippique, le Domaine de Grosbois abrite en son sein un château classé au titre des Monuments historiques ainsi qu’un musée dédié à l’histoire de la discipline des courses au trot. Le château de Grosbois niché au cœur de cet écrin de verdure est une belle demeure de campagne du XVIIe siècle avec ses façades de briques et de pierres et ses hauts toits à la française. À l’intérieur, le château offre une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands styles français. Il comporte notamment un ensemble remarquable de mobilier d’époque Empire que les descendants du maréchal Berthier ont su préserver. Le musée du trot est le plus important d’Europe par sa taille mais aussi par la richesse de ses collections. Il retrace 3000 ans d’histoire des courses attelées : des olympiades à nos jours, avec une présentation à la fois moderne et ludique (maquette, dioramas, films, écrans tactiles..). Le musée fait la part belle aux hommes et aux chevaux qui ont fait l’histoire du trot, mais il évoque aussi les grands hippodromes, l’évolution des attelages et des harnachements, l’élevage et les paris. Accès par la grille d’honneur donnant sur la RN 19

Balade contée et musicale

© Dominique Motte