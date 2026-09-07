Visite libre du musée du Trot, Domaine de Grosbois, Boissy-Saint-Léger

Informations pratiques

Visite libre du musée du Trot Samedi 19 septembre, 11h00 Domaine de Grosbois Val-de-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Depuis 2010, le château abrite également, en son sein, un petit musée consacré à l’histoire de cette discipline hippique, le trot.

Il commence aux origines des courses attelées en évoquant les olympiades, les courses de chars de l’Antiquité et le Circus Maximus puis retrace l’histoire des courses au trot en France depuis ses débuts au XIXe siècle jusqu’à nos jours avec une présentation à la fois moderne et ludique.

Si le musée fait la part belle aux hommes et aux chevaux qui ont fait l’histoire du trot, il évoque aussi l’architecture des grands hippodromes, l’évolution des attelages et des harnachements, l’élevage et l’amélioration de la race équine.

Vous serez libres de déambuler dans le musée en lisant les textes informatifs ou d’écouter l’audioguide sur votre smartphone. Pour les plus jeunes, un livret jeu sera disponible à la billetterie et permettra aux familles de parcourir le musée tout en s’amusant.

Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 77 15 24 http://www.domainedegrosbois.com https://fr-fr.facebook.com/pages/Domaine-de-Grosbois/160883777270150 [{« type »: « link », « value »: « https://www.domainedegrosbois.com/actualites/231-le-domaine-de-grosbois-celebre-sa-foret-pour-les-journees-du-patrimoine »}] Considéré comme le paradis du trot, le Domaine de Grosbois est situé à une quinzaine de kilomètres à peine de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Ce site de 412 hectares dispose à cet effet d’infrastructures d’exception dédiées à l’entraînement journalier des chevaux trotteurs et peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting d’hiver. Outre son activité hippique, le Domaine de Grosbois abrite en son sein un château classé au titre des Monuments historiques ainsi qu’un musée dédié à l’histoire de la discipline des courses au trot. Le château de Grosbois niché au cœur de cet écrin de verdure est une belle demeure de campagne du XVIIe siècle avec ses façades de briques et de pierres et ses hauts toits à la française. À l’intérieur, le château offre une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands styles français. Il comporte notamment un ensemble remarquable de mobilier d’époque Empire que les descendants du maréchal Berthier ont su préserver. Le musée du trot est le plus important d’Europe par sa taille mais aussi par la richesse de ses collections. Il retrace 3000 ans d’histoire des courses attelées : des olympiades à nos jours, avec une présentation à la fois moderne et ludique (maquette, dioramas, films, écrans tactiles..). Le musée fait la part belle aux hommes et aux chevaux qui ont fait l’histoire du trot, mais il évoque aussi les grands hippodromes, l’évolution des attelages et des harnachements, l’élevage et les paris. Accès par la grille d’honneur donnant sur la RN 19

Visite libre

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