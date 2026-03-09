Promenade Alluysienne en calèche Lieu-dit Chassy Alluy

Promenade Alluysienne en calèche

Lieu-dit Chassy Bois de Cassion Alluy Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-26 2026-06-16 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-25 2026-09-08 2026-09-29

L’Association Les Calèches Nivernaises vous propose une promenade insolite à Alluy et les environs.

Pour prendre le temps de découvrir le paysage au rythme des sabots !

En couple, en famille, entre amis… partagez un moment de détente dans un paysage bucolique .

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au plus tard la veille avant 12h. .

Lieu-dit Chassy Bois de Cassion Alluy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10 tourisme@rivesdumorvan.fr

English : Promenade Alluysienne en calèche

