Promenade apéritive sous l’Etoile rue de velée Montaigu
Promenade apéritive sous l’Etoile rue de velée Montaigu mardi 16 juin 2026.
Promenade apéritive sous l’Etoile
rue de velée parking Montaigu Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 17:00:00
fin : 2026-08-25 19:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08
Balade commentée de 3 km au départ de L’Etoile et dégustation dans les vignes.
Durée environ 2h30
Rendez-vous fixé rue de Velée parking
Suivez notre guide au milieu d’un vignoble tirant son nom de petites étoiles nommées encrines.
Découvrez les paysages et l’histoire de l’Etoile.
Dégustez 2 vins emblématiques au milieu des vignes, dans un décor bucolique !
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 03 84 24 65 01
Chaussures adaptées .
rue de velée parking Montaigu 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr
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English : Promenade apéritive sous l’Etoile
L’événement Promenade apéritive sous l’Etoile Montaigu a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION