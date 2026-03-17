Promenade apéritive sous l’Etoile rue de velée Montaigu

Promenade apéritive sous l’Etoile

rue de velée parking Montaigu Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 17:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08

Balade commentée de 3 km au départ de L’Etoile et dégustation dans les vignes.

Durée environ 2h30

Rendez-vous fixé rue de Velée parking

Suivez notre guide au milieu d’un vignoble tirant son nom de petites étoiles nommées encrines.

Découvrez les paysages et l’histoire de l’Etoile.

Dégustez 2 vins emblématiques au milieu des vignes, dans un décor bucolique !

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 03 84 24 65 01

Chaussures adaptées .

rue de velée parking Montaigu 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr

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English : Promenade apéritive sous l’Etoile

L’événement Promenade apéritive sous l’Etoile Montaigu a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION