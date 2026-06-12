Promenade au Canal Châteauneuf-du-Faou
Promenade au Canal Châteauneuf-du-Faou jeudi 16 juillet 2026.
Châteauneuf-du-Faou
Promenade au Canal
En face du Chaland Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Relais petite enfance pour les enfants, parents et assistantes maternelles le jeudi 16 juillet à 10h00 face au restaurant le Chaland à Châteauneuf-du-Faou pour une promenade au Canal .
En face du Chaland Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 44 43
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English :
L’événement Promenade au Canal Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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