Châteauneuf-du-Faou

Promenade au Canal

En face du Chaland Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Relais petite enfance pour les enfants, parents et assistantes maternelles le jeudi 16 juillet à 10h00 face au restaurant le Chaland à Châteauneuf-du-Faou pour une promenade au Canal .

En face du Chaland Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 44 43

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English :

L’événement Promenade au Canal Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou