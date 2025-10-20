21e édition du Fest Jazz

Châteauneuf-du-Faou

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Fest Jazz 21ème Edition

En avant pour la 21e édition du Fest Jazz !

> Jeudi 23 Juillet

> Vendredi 24 Juillet

> Samedi 25 Juillet

> Dimanche 26 Juillet

Programmation:

 Andrea Motis (ES) La “Norah Jones” Catalane ! À à peine trente ans, Andrea Motis est déjà une star mondiale. Sa voix douce et puissante, associée à son grand talent de trompettiste, font d’elle une artiste reconnue sur la scène du jazz internationale.

 Shake’Em Up Jazz Band (USA) Le meilleur du jazz New-Orleans vient au Fest Jazz avec ces six femmes, toutes fabuleuses instrumentalistes, et chacune apportant une voix individuelle unique au jeu d’ensemble serré. Le groupe est exubérant et énergétique……les danseurs de swing les adorent.

 Chicago Stompers (IT) Préparez-vous à un véritable voyage dans les années 20 ! Un des groupes de hot jazz les plus célèbres d’Italie avec un son vintage, habillé dans le style des années 20, de superbes arrangements musicaux et le tout dosé avec des moments d’humour merveilleux.

 Stochelo et Mozes Rosenberg Trio (NL) Un nouveau projet passionnant de deux des guitaristes les plus phénoménaux au monde autour du répertoire de Charlie Chaplin.

 David Graham et The Eskimo Brothers avec Ben Waters (UK) Basés à Nashville, ce trio peaufine un rock puissant et entraînant avec plus de 300 concerts par an. Ils seront accompagnés de Ben Waters, la légende de Fest Jazz, au piano ! Ben à joué avec, Cher, les Rolling Stones, Jeff Beck ou encore Chuck Berry, mais au Fest Jazz, il est à la maison !

 Ramène Ta Trompette (Fr) Le Tuba Skinny français ?! Un jeune groupe Toulousain. Avec 3 femmes et 3 hommes, joyeux et énergiques, leurs vidéos sur YouTube les montrant en train de jouer dans les rues de Toulouse leur ont valu des dizaines de milliers de vues. On parle même de Ramène ta Trompette comme du French Tuba Skinny .…

Plus d’informations sur sur www.fest-jazz.com .

Penn Ar Pont Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

