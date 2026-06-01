Pardon de la chapelle du Moustoir et Fest Deiz Châteauneuf-du-Faou dimanche 21 juin 2026.

Châteauneuf-du-Faou

Pardon de la chapelle du Moustoir et Fest Deiz

Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pardon de la chapelle du Moustoir et Fest deiz à Châteauneuf-du-Faou le dimanche 21 juin

> 14h30: messe

> 15h30 fest deiz, gateaux-crepes , jeux bretons, buvette, tombola

Contact 06 11 97 73 67 .

Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 11 97 73 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pardon de la chapelle du Moustoir et Fest Deiz Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou