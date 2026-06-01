Pardon de la chapelle du Moustoir et Fest Deiz Châteauneuf-du-Faou
Pardon de la chapelle du Moustoir et Fest Deiz Châteauneuf-du-Faou dimanche 21 juin 2026.
Châteauneuf-du-Faou
Pardon de la chapelle du Moustoir et Fest Deiz
Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pardon de la chapelle du Moustoir et Fest deiz à Châteauneuf-du-Faou le dimanche 21 juin
> 14h30: messe
> 15h30 fest deiz, gateaux-crepes , jeux bretons, buvette, tombola
Contact 06 11 97 73 67 .
Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 11 97 73 67
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English :
L’événement Pardon de la chapelle du Moustoir et Fest Deiz Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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