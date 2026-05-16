Musée Sérusier: conférence amitiés artistiques Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou

Châteauneuf-du-Faou

Musée Sérusier: conférence amitiés artistiques

Musée Sérusier 1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Type de public Tous publics

Admirée de ses professeurs à Paris en raison de ses dons exceptionnels pour le dessin, Marie-Renée Chevallier Kervern (1902, Landerneau-1987, Brest) se consacre à la fin des années 1920 à la gravure sur bois et linoléum et réalise une étonnante suite sur les sujets bretons, très appréciée au Salon des Artistes Français. En 1934 à Paris, lors de l’exposition La Bretagne vue par les artistes , elle rencontre Marguerite Sérusier. C’est le début de leur amitié qui tourne autour de la figure de Paul Sérusier dont la veuve cherche à perpétuer la mémoire. La jeune artiste l’assiste à différentes occasions, alors que Marguerite lui ouvre les portes de son atelier parisien puis de sa maison à Châteauneuf-du-Faou, suite à l’installation de Marie-Renée en 1936 à Brest où son mari est nommé architecte de la Ville.

Avec le concours de Marguerite Sérusier, Marie-Renée Chevallier-Kervern étudie les toiles et les préceptes théoriques du maître nabi et s’implique personnellement dans l’organisation de sa rétrospective au Musée de Brest en octobre 1938. Les années qui suivent, elle étudie attentivement les toiles de Cézanne et évolue de manière indépendante vers l’abstraction. Renouvelant constamment son langage artistique, Marie-Renée Chevallier-Kervern explore différentes techniques papiers collés et déchirés, ardoises gravées et émaillées, monotypes, pour aboutir à ses étonnantes étoffes cousues.

La conférence sera l’occasion de revenir sur l’amitié entre les deux femmes artistes ainsi que sur l’exposition Paul Sérusier à Brest. Seront présentées des œuvres de Marie-Renée Chevallier-Kervern remontant aux années 1930-1940 avec de nombreux documents conservés dans ses archives personnelles les lettres de Marguerite Sérusier, les souvenirs que Marie-Renée Chevallier-Kervern a consignés dans son journal intime, le compte rendu de la rétrospective Sérusier rédigé pour la Société des Amis du Musée de Brest resté inédit à cause de la guerre, etc.

Nadia Podzemskaia est directrice de recherche au CNRS à l’Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS/ENS). Spécialiste de l’art du XXe siècle, elle a notamment publié des écrits de Kandinsky. Petit-fils de Marie-Renée Chevallier-Kervern, Lorenzo Vinciguerra est professeur de philosophie à l’Université de Bologne. Ils travaillent ensemble sur l’œuvre de l’artiste.

SUR RESERVATION .

Musée Sérusier 1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée Sérusier: conférence amitiés artistiques

L’événement Musée Sérusier: conférence amitiés artistiques Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-05-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou