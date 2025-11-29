Le Tour du Bout du Monde Châteauneuf-du-Faou

Le Tour du Bout du Monde

Dans la ville Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30 2026-05-31

Le Tour du Bout du Monde revient les 30 et 31 mai 2026 à Châteauneuf-du-Faou… et c’est le moment de réserver ta place sur la ligne de départ !

Que tu sois fan d’aventure ou simplement prêt à partager un bon moment entre amis ou en famille, cette édition est faite pour toi.

> Samedi 30 mai Journée 100% Gravel

Deux parcours Gravel, dont un tracé de 70 km pour les amateurs de chemins et de sensations.

> Dimanche 31 mai Parcours Route

Cinq parcours route proposés 25 km, 65 km, 80 km, 120 km et 160 km, pour convenir à tous les niveaux.

Des paysages bretons à couper le souffle et une ambiance qui rassemble tous les amoureux du vélo.

Inscris-toi dès maintenant et pars à la conquête du Bout du Monde .

