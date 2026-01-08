Les Fous du Roi fêtent leurs 10 ans: spectacle Châteauneuf-du-Faou
Les Fous du Roi fêtent leurs 10 ans: spectacle Châteauneuf-du-Faou samedi 6 juin 2026.
Les Fous du Roi fêtent leurs 10 ans: spectacle
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
2026-06-06 2026-06-07
Événement à Châteauneuf-du-Faou Les Fous du Roi fêtent leurs 10 ans !
L’association Les Fous du Roi , créée en 2015, prépare un anniversaire mémorable pour ses dix ans d’existence.
Ils ont à cœur de vous offrir un spectacle inédit, mêlant tradition et modernité, pour partager ensemble un grand moment de rire et de convivialité.
> Les 6 et 7 juin 2026 à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf du Faou
06.17.43.86.11. .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 17 43 86 11
