Les Fous du Roi fêtent leurs 10 ans: spectacle

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Événement à Châteauneuf-du-Faou Les Fous du Roi fêtent leurs 10 ans !

L’association Les Fous du Roi , créée en 2015, prépare un anniversaire mémorable pour ses dix ans d’existence.

Ils ont à cœur de vous offrir un spectacle inédit, mêlant tradition et modernité, pour partager ensemble un grand moment de rire et de convivialité.

> Les 6 et 7 juin 2026 à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf du Faou

06.17.43.86.11. .

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 17 43 86 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Fous du Roi fêtent leurs 10 ans: spectacle

L’événement Les Fous du Roi fêtent leurs 10 ans: spectacle Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-01-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou