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Brocante Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou

Brocante Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Parking du Leclerc

Ville : 29520 Châteauneuf-du-Faou

Département : Finistère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Châteauneuf-du-Faou

Brocante Vide Grenier

Parking du Leclerc Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Brocante Vide Grenier le 24 mai de 08h00 à 18h00 sur la parking du Leclerc à Châteauneuf du faou.

Entrée gratuite
Brocante vide-grenier de l’osc
Buvette et petite restauration   .

Parking du Leclerc Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne  

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English : Brocante Vide Grenier

L’événement Brocante Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-05-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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