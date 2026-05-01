Brocante Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou
Brocante Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou dimanche 24 mai 2026.
Châteauneuf-du-Faou
Brocante Vide Grenier
Parking du Leclerc Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Brocante Vide Grenier le 24 mai de 08h00 à 18h00 sur la parking du Leclerc à Châteauneuf du faou.
Entrée gratuite
Brocante vide-grenier de l’osc
Buvette et petite restauration .
Parking du Leclerc Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
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English : Brocante Vide Grenier
L’événement Brocante Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-05-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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