Châteauneuf-du-Faou

Brocante Vide Grenier

Parking du Leclerc Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Brocante Vide Grenier le 24 mai de 08h00 à 18h00 sur la parking du Leclerc à Châteauneuf du faou.

Entrée gratuite

Brocante vide-grenier de l’osc

Buvette et petite restauration .

Parking du Leclerc Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English : Brocante Vide Grenier

L’événement Brocante Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-05-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou