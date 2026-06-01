Châteauneuf-du-Faou

Gala de patinage

Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Gala de patinage des Patineurs de l’Aulne les 13 et 13 juin à 20h30 à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf-du-Faou

Tarifs: adultes 6€, 5 à 12 ans 3€ et gratuit 5 ans

> Buvette, bonbons, et gâteaux sur place .

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Gala de patinage Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou