Gala de patinage Châteauneuf-du-Faou
Gala de patinage Châteauneuf-du-Faou vendredi 12 juin 2026.
Châteauneuf-du-Faou
Gala de patinage
Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Gala de patinage des Patineurs de l’Aulne les 13 et 13 juin à 20h30 à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf-du-Faou
Tarifs: adultes 6€, 5 à 12 ans 3€ et gratuit 5 ans
> Buvette, bonbons, et gâteaux sur place .
Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Gala de patinage Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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